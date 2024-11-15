Рейтинг самых слабых паролей года опубликовали эксперты

Рейтинг самых слабых паролей года опубликовали экспертыhttps://racurs.ua/n201252-reyting-samyh-slabyh-paroley-goda-opublikovali-eksperty.htmlРакурс
Рейтинг найслабших паролів 2024 року за даними із 44 країн світу, зокрема і України, опублікували експерти компаній із сфери безпеки NordPass та NordStellar.
Про це повідомляється на сайті NordPass.
В процесі його підготовки вони проаналізували базу даних обсягом 2,5 ТБ, отриману з різних загальнодоступних джерел, у тому числі з «темного інтернету». Ці дані включали:
- паролі, викрадені шкідливим програмним забезпеченням;
- витоки даних.
Такий рейтинг публікують вже вшосте. І в п’яти рейтингах із шести найпоширенішим паролем ставав 123456. Лише одного разу його з першої сходинки посунув пароль «Password».
Цього разу у своєму дослідженні експерти також порівняли особисті паролі та паролі корпоративні.
У більшості випадків витік даних відбувався разом з адресами електронної пошти, що дозволило нам розрізнити корпоративні та особисті облікові дані за доменним ім’ям, — зазначають у експерти.
Зазначається, що у цьому питанні «життя і робота перетинаються».
Якщо ви подивитеся на топ-10 найпоширеніших особистих паролів і порівняєте їх зі списком корпоративних паролів, то помітите, що вони майже ідентичні. Це свідчить про те, що люди схильні покладатися на одні й ті ж слабкі паролі як в особистому, так і в робочому житті, — наголошують експерти.
Рейтинг десяти найпоширеніших паролів у світі в 2024 році виглядає так:
- 123456
- 123456789
- 12345678
- password
- qwerty123
- qwerty1
- 111111
- 12345
- secret
- 123123
Рейтинг десяти найпоширеніших корпоративних паролів у світі в 2024 році має невеликі відмінності:
- 123456
- 123456789
- 12345678
- secret
- password
- qwerty123
- qwerty1
- 111111
- 123123
- 1234567890
Найпоширеніші паролі в Україні у 2024 році:
- 123456
- 123456789
- qwerty123
- qwerty
- 12345678
- 111111
- 1234567890
- qwerty1
- 1234567
- 123123
Проаналізувавши дані за шість років, ми можемо сказати, що не відбулося значних змін у звичках людей щодо використання паролів, — наголошують експерти. — Тож, незважаючи на зусилля багатьох організацій, спрямовані на підвищення обізнаності, проблема залишається такою ж поширеною, як і раніше.