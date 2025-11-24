Тестирование спутниковой связи в смартфоне Starlink Direct to Cell началось по всей Украине

Для украинских пользователей стала доступна технология Starlink Direct to Cell, фото: «Киевстар»

Тестування технології супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell, за допомогою якої можна обмінюватися SMS-повідомленнями зі звичайного 4G-смартфона за відсутності мобільного зв’язку, відтепер доступне для всіх абонентів оператора мобільного зв’язку «Київстар».

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба компанії.

Для використання цієї технології не потрібно нічого налаштовувати — смартфон сам знаходить супутниковий сигнал, коли немає наземного покриття. Єдина умова — відкрите небо.

Зазначається, що це допоміжна технологія:

зокрема для прифронтових і деокупованих територій, де наземний зв’язок пошкоджений або в процесі відновлення. А також для рятувальників, гуманітарних місій — усіх, хто потребує постійно залишатися на зв’язку у складних умовах;

бізнесу Direct to Cell дозволить працювати ефективніше там, де раніше це було неможливо або ускладнено, легше долати відключення світла.

Наразі технологія доступна на смартфонах із підтримкою 4G на операційній системі Android. А з найближчим оновленням iOS, доступ буде відкрито на iPhone 13 і всіх новіших моделях, — додали в компанії.

Президент та СЕО компанії Олександр Комаров сьогодні під час брифінгу зазначив, що сервіс буде безкоштовним для абонентів «Київстару» у межах придбаного пакету послуг клієнтом, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Комарова, наразі відсутні зобов’язання передачі SMS через супутникову мережу в реальному часі:

Ми закладаємо, що може бути затримка у 10−20 секунд або ж, навпаки, не бути… Ми контролюємо параметри — зокрема швидкість надсилання та безперервність зв’язку.

Він зазначив, що застосування цієї технології дозволить закрити «білі плями» на карті мобільного покриття України. За його словами, наразі приблизно 75−80% території країни покривається наземною мережею мобільного зв’язку.

Голова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон на брифінгу зазначила, що наразі Starlink Direct to Cell не можна впроваджувати без тривалого тестування, адже слід переконатися у повній спроможності технології виконувати свою функцію та не заважати іншим українським операторам та операторам сусідніх країн:

Зараз ми маємо в цьому тестуванні певний відступ від кордону з тим, щоб ще на рівні тестування не створювати завади для наших сусідів. В 2027 році відбудеться Всесвітня конференція радіозв’язку, яка, власне, буде визначати, які частоти і смуги будуть вважатися найбільш придатними для такого типу технологій.

Нагадаємо, у серпні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування технології Starlink Direct to Cell в Україні.

Джерело: «Київстар», «Інтерфакс-Україна»