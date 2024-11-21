S.T.A.L.K.E.R 2 - у росії геймерів лякають не ігровою, а реальною зоною за держзраду

https://racurs.ua/ua/n201435-s-t-a-l-k-e-r-2-u-rosiyi-geymeriv-lyakaut-ne-igrovou-a-realnou-zonou-za-derjzradu.html

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S.T.A.L.K.E.R. 2 — одна з небагатьох ігор, яка матиме повноцінну українську локалізацію. На відміну від першої частини, вийде одразу з українським та англійським дубляжем. А ось від російського дубляжу відмовилися, залишивши лише переклад субтитрів та інтерфейсу гри. Це не єдина дерусифікація у новій грі серії, змінилася навіть назва.

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Якщо 2007 року ніхто з розробників особливо не замислювався над транслітерацією назви Чорнобиль, то її робили з російського написання — Chernobyl, тепер же принциповий момент, щоб транслітерація була з українського написання — Chornobyl.

Крім того, гра не продаватиметься на території росії, яка веде проти України війну, та її союзниці білорусі. Після початку вторгнення в Україну студія GSC Game World засудила дії російських військ та заявила про припинення продажів своїх продуктів у цій країні.

Розробники закликали фанатів підтримати їхню країну у війні та самостійно зібрали 800 тис. дол. Ці кошти студія пожертвувала українському благодійному фонду «Повернись живим», який збирає гроші на підтримку армії та купівлю обладнання, безпілотників та коштів для медичної допомоги військовим.

У росії у відповідь заблокували доступ до сайтів розробників та нової гри із серії. У травні 2024 року фонд «Повернись живим» внесли до переліку «небажаних організацій». Згідно з нинішніми російськими законами, підтримка та фінансування українських організацій може розцінюватися як державна зрада.

Саме цим сьогодні налякають російських фанатів гри. Російські адвокати також застерігають фанатів від придбання гри, звертаючи увагу на те, що в нинішніх російських реаліях буде легко «довести», що гравець був достатньо поінформований, що GSC Game World надає фінансову підтримку ЗСУ.

Це може бути актуальним і для гравців з білорусі, де репресивні практики розширюються щодня, а підтримка України у будь-якій формі є негласним злочином.

У росії також збираються шукати у грі екстремізм, виправдання тероризму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та інше, що дозволить Роскомнагляду офіційно заборонити доступ до неї.

У самій Україні вихід довгоочікуваної гри викликав ейфорію. Місцеві провайдери зафіксували зниження швидкості домашнього інтернету, яке було викликане тим, що масове завантаження гри перевантажило їхні мережі.