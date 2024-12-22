Россиянам удалось уничтожить реестр актов гражданского состояния – хакерская атака

https://racurs.ua/n202414-rossiyanam-udalos-unichtojit-reestr-aktov-grajdanskogo-sostoyaniya-maluska.html

Ракурс

Ексміністр юстиції Денис Малюська заявив, що серед нещодавно зламаних реєстрів більшість і так були у вільному доступі.

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Але росіянам також вдалося знищити Держреєстр актів цивільного стану, який є одним із найзакритіших, сказав Малюська в коментарі УП.

У реєстрі актів цивільного стану зберігається інформація, наприклад, про народження або шлюб — у ній, «здавалося б, ніякої таємниці немає", каже Малюська. Однак там також є й закриті дані, що стосуються таємниці усиновлення.

За словами ексміністра, російські хакери змінили свою поведінку, фокусуючись не тільки на крадіжці інформації, а й на її знищенні. Однак у Міністерства юстиції, мовляв, є багато копій реєстрів, тому їх відновлять.

Екс-міністр вважає, що у видаленні реєстрів російськими хакерами немає серйозної проблеми, оскільки існують резервні копії і все буде відновлено незабаром. Він також не вважає проблемою те, що російські хакери отримали доступ до цих даних.

Малюська також нагадав, що остання російська кібератака була далеко не першою.

Раніше, судячи з їхніх заяв, вони фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів, — констатував Малюська.

Історія питання

19 грудня міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України за останній час, яку здійснили російські хакери. У результаті було призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства юстиції України. У зв’язку з кібератакою було тимчасово призупинено надання низки сервісів громадянам у застосунку «Дія».

У Telegram-каналі російської хакерської мережі XakNet Team стверджувалося, що вони зламали бази даних «Національних інформаційних систем» та всю базу даних українського мін’юсту, після чого ці бази даних зберегли, а згодом видалили, включаючи резервні копії на серверах у Польщі. Сукупний обсяг видалених даних склав понад мільярд рядків, стверджують російські хакери.