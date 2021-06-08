Військовий парад на День незалежності України. Фото: nv.ua

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Святкування Дня незалежності України у 2021 році відбудеться з двома військовими парадами.

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора та 30-ї річниці незалежності України. На День прапора відбудеться церемонія урочистого підняття державного прапора України за участю президента Володимира Зеленського місцевої влади. Жовто-сині стяги піднімуть у Києві та містах, де реалізовують проект «Найбільший державний прапор України». Також прапор піднімуть в українських посольствах та консульствах. Про це 8 червня повідомляє «Слово і діло».

На День незалежності в столиці відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, запланований концерт та військовий парад на Хрещатику та Майдані Незалежності. Буде проліт авіації в складі повітряної колони сил безпеки й оборони і збройних сил країн-партнерів, артилерійський салют на Трухановому острові.

Виставка сучасного озброєння запланована у Києві на Михайлівській площі та Володимирському узвозі. На Дніпрі організують урочисте проходження катерів і проліт авіації, покажуть озброєння та військову техніку.

В Одесі на зовнішньому рейді морського порту відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також пройде проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, у 2021 році День незалежності в Україні святкуватимуть три дні. Очікується, що 23 серпня у Львові відбудеться саміт Кримської платформи, а 24 серпня в столиці України пройде військовий парад «на суші та на воді». У межах святкування Дня незалежності в Україну привезуть першу Конституцію Пилипа Орлика. До святкування залучать 30 міжнародних знаменитостей — вони виступлять в оперному театрі столиці.

Джерело: «Слово і діло»