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Ракурс
Последствия взрыва газопровода на Франковщине. Фото: «Галка»

Последствия взрыва газопровода высокого давления на Франковщине (ФОТО, ВИДЕО)

8 июн 2021, 16:33
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Взрыв одной из магистральных сетей газопровода «Угерско — Ивано-Франковск — Черновцы» произошел в Ивано-Франковской области.

Чрезвычайное происшествие случилось в селе Клузов. На месте работают соответствующие службы, на переезде не пропускают людей. Об этом 8 июня сообщает местное издание «Галка».

Сообщается, что на месте взрыва фиксируется очень высокая концентрация газа, не исключается эвакуация населения. Местные жители рассказывают, что услышали сильный взрыв и увидели столб дыма. Неподалеку аварии повредило машину. В деревне пропал свет.

Последствия взрыва газопровода на Франковщине. Фото: «Галка»

Последствия взрыва газопровода на Франковщине. Фото: «Галка»

Последствия взрыва газопровода на Франковщине. Фото: «Галка»

Последствия взрыва газопровода на Франковщине. Фото: «Галка»

Последствия взрыва газопровода на Франковщине. Фото: «Галка»


Напомним, 8 июня в Ивано-Франковской области разгерметизировался магистральный газопровод. ЧП произошло вблизи села Клузов, Ивано-Франковского района. Спасатели эвакуировали жильцов с территории дачного массива. Очевидцы слышали хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения.

Источник: «Галка»

Источник: Ракурс


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