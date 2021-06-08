Зеленский перешел красные линии, ему надо прятать семью – Арестович

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, переступил через интересы многих влиятельных людей и его могут «ликвидировать». Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ и советник председателя Офиса президента Алексей Арестович.

Глава государства — не клоун и скоро это поймут на Западе и внутри украинской оппозиции, рассказал Арестович в интервью изданию «Телеграф».

Зеленского называют клоуном… Я вам скажу такую вещь — те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Они очень сильно ошибаются. Дело в том, что это уже поняли в России и через год примерно окончательно поймет Запад и наша внутренняя оппозиция, — сказал Арестович.

По его мнению, «клоун никогда одновременно не объявит войну олигархам, контрабандистам и Путину».

По моим оценкам он перешел уже красную линию, за которой невозврат, потому что он такому количеству людей перешел их интересы, что речь уже может пойти о физической ликвидации, если не сейчас, то потом. Потому что те люди не прощают таких вещей. Он же не всю жизнь будет президентом, правильно? И как его не охраняй, надо будет прятать семью, родителей, — заявил представитель украинской делегации в ТКГ.

Также Арестович объяснил, почему Зеленский ранее считал, что для завершения войны «нужно просто перестать стрелять».

Он пришел из шоу-бизнеса. Актеры служат, как психологи и врачи всем людям, ведь военные врачи оказывают помощь раненым врагам. Полагаю, он думал, что Путин разумный человек и может рационализовать свои интересы. Зеленский считал, что мы сможем договориться, что война — это безумие. Человек из шоу-бизнеса только так и может думать, потому что смысл стрелять друг в друга? Но выяснилось, что у Путина другой интерес. У него нет цели избавиться от Донбасса и санкции его не сильно беспокоят, — сказал он.



Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор Джо Байденом. Президент США пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом. Также Соединенные Штаты предоставят Украине 900 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Источник: «Телеграф»