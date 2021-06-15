Зеленский пригласил журналистку к родителям. Фото: CBS News

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Владимир Зеленский, президент Украины, пригласил журналистов американского телеканала CBS News на завтрак к родителям в Кривой Рог.

Угощал заокеанских гостей глава государства на крохотной кухне, где едва гостям хватило места. На столе стояли тарелки с салом, ржаным хлебом, сашими из лосося и домашнее печенье. Также гостей угощали бренди. Завтрак с журналистами в Кривом Роге состоялся во время последней поездки Зеленского на Донбасс. Об этом говорится в репортаже, опубликованном на сайте телеканала.

За столом сидел и глава Офиса президента Андрей Ермак. Журналистка пишет в репортаже, что она не ожидала неформального завтрака на этой маленькой советской кухне.

Отмечается, что действующий украинский президент «вырос в русскоязычной семье в эпоху, когда Украина была в СССР», а часть детства провел в монгольском городе Эрденет «на окраине Советской империи», потому что его отца Александра, профессора вычислительной техники, отправили туда работать.

Напомним, осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со своими родителями. Глава государства 26 ноября посетил Кривой Рог и заехал к ним в гости. Вместе с папой и мамой он поужинал.

Источник: CBS News