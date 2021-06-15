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Зеленский пригласил журналистку к родителям. Фото: CBS News

Сало и бренди на завтрак — Зеленский пригласил журналистку к родителям (ФОТО)

15 июн 2021, 16:52
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Владимир Зеленский, президент Украины, пригласил журналистов американского телеканала CBS News на завтрак к родителям в Кривой Рог.

Угощал заокеанских гостей глава государства на крохотной кухне, где едва гостям хватило места. На столе стояли тарелки с салом, ржаным хлебом, сашими из лосося и домашнее печенье. Также гостей угощали бренди. Завтрак с журналистами в Кривом Роге состоялся во время последней поездки Зеленского на Донбасс. Об этом говорится в репортаже, опубликованном на сайте телеканала.

За столом сидел и глава Офиса президента Андрей Ермак. Журналистка пишет в репортаже, что она не ожидала неформального завтрака на этой маленькой советской кухне.

Отмечается, что действующий украинский президент «вырос в русскоязычной семье в эпоху, когда Украина была в СССР», а часть детства провел в монгольском городе Эрденет «на окраине Советской империи», потому что его отца Александра, профессора вычислительной техники, отправили туда работать.

Зеленский пригласил журналистку к родителям. Фото: CBS News


Напомним, осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со своими родителями. Глава государства 26 ноября посетил Кривой Рог и заехал к ним в гости. Вместе с папой и мамой он поужинал.

Источник: CBS News

Источник: Ракурс


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