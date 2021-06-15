Тищенко. Фото: Страна

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Микола Тищенко, нардеп від «Слуги народу», стверджує, що на Закарпатті готується нібито «переворот» проти президентської партії.

Відповідне листування під час засідання Верховної Ради вдалося зафіксувати кореспонденту видання «Букви».

Тищенко спілкувався із колегою по фракції Михайлом Лабою. Саме він повідомив Тищенку, що на Закарпатті нібито «готують переворот проти «СН».

Готують переворот проти «СН» на Закарпатті. Негарно. І до того ж із ким???, — написав Лаба.

У відповідь Тищенко порадив колезі написати в загальному чаті про це. Згодом Тищенко сам вирішив повідомити про «переворот» у чаті під назвою «Чисто зами».

Лунченко готує з Порошенком переворот на Закарпатті, — стверджував Тищенко.

Варто зазначити, що нардеп мав на увазі лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка та нардепа від депутатської групи «Довіра» Валерія Лунченка.







Як відомо, нардеп-«слуга» Микола Тищенко є головою партійного обласного осередку «Слуги народу» на Закарпатті.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микола Тищенко знову опинився в центрі скандалу. Під час поїздки в Ужгород парламентар влаштував розбірки з місцевими митникам. Нардеп змушував в. о. голови місцевої митниці Миколу Пожо компліментарно говорити про жителів Угорщини.



Джерело: Букви