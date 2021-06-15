Дитина втонула у вигрібній ямі на Київщині, фото: Поліція Київської області

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На Київщині 10-річна дівчинка та чотирирічний хлопчик впали у яму вуличного туалету. В результаті дівчинка померла, а хлопчика в непритомному стані госпіталізували до реанімації.

Інцидент стався у селі Кийлів Бориспільського району. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились у охоронця до вбиральні.

«Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями», — зазначають у поліції.

Крики дітей почув охоронець. Разом зі ще одним свідком інциденту він витягнув вже непритомних дітей. Швидка, яка прибула за викликом, констатувала смерть дівчинки. Хлопчика доставили до реанімації місцевої лікарні.

За інформацією поліції, сім’я цих дітей три дні тому прибула до цього села з Ужгорода та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять дві сестри з чоловіками та вісім дітей різного віку.

Нагадаємо, у серпні 2020 року троє людей загинули у вигрібній ямі на Київщині.