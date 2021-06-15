Тупицький «засідає» в Конституційному суді онлайн – подробиці. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156171-tupyckyy-zasidaie-v-konstytuciynomu-sudi-onlayn-podrobyci.html

Ракурс

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, відсторонені судді Конституційного суду України (КСУ), беруть участь у засіданні дистанційно.

Також у майбутньому вони планують брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КСУ. Про це заявив Олександр Тупицький у коментарі «Укрінформу».

Я і Касмінін беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи — направляємо на електронні адреси суддів свої зауваження та пропозиції у справах. Ми їх вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. Конституційний суд зобов’язаний їх приймати, розглядати, голосувати, — розповів він.

Тупицький зазначив, що таким чином він та Касмінін «хочуть показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює". Відсторонений голова КСУ сказав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях Сергій Головатий.

Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати, — сказав Тупицький.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботу Конституційного суду України заблокували шестеро суддів. Вони вимагають повернути Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, указ про призначення яких суддями КСУ президент України Володимир Зеленський скасував у березні.

Джерело: «Укрінформ»