Допомогу на підручники отримають сироти — рішення Кабміну

https://racurs.ua/ua/n156174-dopomogu-na-pidruchnyky-otrymaut-syroty-rishennya-kabminu.html

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Нову допомогу дітям-сиротам встановив Кабінет міністрів України постановою від 9 червня 2021 року № 587.

На отримання цього виду допомоги зможуть розраховувати:

діти сироти,

діти, позбавлені батьківського піклування,

учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Допомога виплачуватиметься для придбання навчальної літератури, а її розмір складе щонайменше три місячні соціальні стипендії, які призначені дітям-сиротам.

Виплати здійснюватимуться щорічно до закінчення навчання.

Гроші діти отримуватимуть впродовж 30 днів після початку навчального року.

Реалізовуватися нововведення буде за рахунок коштів, передбачених для освітніх установ в місцевих бюджетах.