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Допомогу на підручники отримають сироти — рішення Кабміну
Допомогу на підручники отримають сироти — рішення Кабмінуhttps://racurs.ua/ua/n156174-dopomogu-na-pidruchnyky-otrymaut-syroty-rishennya-kabminu.htmlРакурс
Нову допомогу дітям-сиротам встановив Кабінет міністрів України постановою від 9 червня 2021 року № 587.
На отримання цього виду допомоги зможуть розраховувати:
діти сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування,
учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.
Допомога виплачуватиметься для придбання навчальної літератури, а її розмір складе щонайменше три місячні соціальні стипендії, які призначені дітям-сиротам.
Виплати здійснюватимуться щорічно до закінчення навчання.
Гроші діти отримуватимуть впродовж 30 днів після початку навчального року.
Реалізовуватися нововведення буде за рахунок коштів, передбачених для освітніх установ в місцевих бюджетах.
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