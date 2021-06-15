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Ракурс
Допомогу на підручники отримають сироти — рішення Кабміну

Допомогу на підручники отримають сироти — рішення Кабміну

15 чер 2021, 17:58
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Нову допомогу дітям-сиротам встановив Кабінет міністрів України постановою від 9 червня 2021 року № 587.

На отримання цього виду допомоги зможуть розраховувати:

  • діти сироти,

  • діти, позбавлені батьківського піклування,

  • учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Допомога виплачуватиметься для придбання навчальної літератури, а її розмір складе щонайменше три місячні соціальні стипендії, які призначені дітям-сиротам.

Виплати здійснюватимуться щорічно до закінчення навчання.


Гроші діти отримуватимуть впродовж 30 днів після початку навчального року.

Реалізовуватися нововведення буде за рахунок коштів, передбачених для освітніх установ в місцевих бюджетах.

Джерело: Ракурс


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