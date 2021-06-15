Доступ до професії нотаріуса можуть ускладнити

https://racurs.ua/ua/n156177-dostup-do-profesiyi-notariusa-mojut-uskladnyty.html

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Доступ до професії нотаріуса можуть ускладнити народні депутати від партії «Слуга народу», які підготували законопроект № 5644, метою якого є реформування нотаріату.

Парламентарі пропонують скасувати державні нотаріальні контори, виключивши таке поняття із закону «Про нотаріат».

У разі ухвалення законопроекту, всі нотаріуси стануть самозайнятими особами.

Окрім цього, автори проекту закону хочуть ускладнити допуск до професії нотаріуса та його помічника.

Так, нотаріусом зможе стати громадянин, який:

має вищу юридичну освіту не нижче магістра;

є громадянином України;

володіє державною мовою;

має стаж роботи після здобуття вищої освіти щонайменше шість років;

пропрацював помічником нотаріуса не менше трьох років;

здав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво.



При цьому до страхового стажу тепер не включатиметься час, проведений в декреті.

Для того, щоб стати помічником нотаріуса, тепер також потрібно буде відпрацювати за фахом три роки, але їхній відлік почнеться лише після здобуття вищої юридичної освіти.