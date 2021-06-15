Доступ до професії нотаріуса можуть ускладнитиhttps://racurs.ua/ua/n156177-dostup-do-profesiyi-notariusa-mojut-uskladnyty.htmlРакурс
Доступ до професії нотаріуса можуть ускладнити народні депутати від партії «Слуга народу», які підготували законопроект № 5644, метою якого є реформування нотаріату.
Парламентарі пропонують скасувати державні нотаріальні контори, виключивши таке поняття із закону «Про нотаріат».
У разі ухвалення законопроекту, всі нотаріуси стануть самозайнятими особами.
Окрім цього, автори проекту закону хочуть ускладнити допуск до професії нотаріуса та його помічника.
Так, нотаріусом зможе стати громадянин, який:
має вищу юридичну освіту не нижче магістра;
є громадянином України;
володіє державною мовою;
має стаж роботи після здобуття вищої освіти щонайменше шість років;
пропрацював помічником нотаріуса не менше трьох років;
здав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво.
При цьому до страхового стажу тепер не включатиметься час, проведений в декреті.
Для того, щоб стати помічником нотаріуса, тепер також потрібно буде відпрацювати за фахом три роки, але їхній відлік почнеться лише після здобуття вищої юридичної освіти.