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Ракурс
Доступ до професії нотаріуса можуть ускладнити

Доступ до професії нотаріуса можуть ускладнити

15 чер 2021, 19:16
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Доступ до професії нотаріуса можуть ускладнити народні депутати від партії «Слуга народу», які підготували законопроект № 5644, метою якого є реформування нотаріату.

Парламентарі пропонують скасувати державні нотаріальні контори, виключивши таке поняття із закону «Про нотаріат».

У разі ухвалення законопроекту, всі нотаріуси стануть самозайнятими особами.

Окрім цього, автори проекту закону хочуть ускладнити допуск до професії нотаріуса та його помічника.

Так, нотаріусом зможе стати громадянин, який:

  • має вищу юридичну освіту не нижче магістра;

  • є громадянином України;

  • володіє державною мовою;

  • має стаж роботи після здобуття вищої освіти щонайменше шість років;

  • пропрацював помічником нотаріуса не менше трьох років;

  • здав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво.


При цьому до страхового стажу тепер не включатиметься час, проведений в декреті.

Для того, щоб стати помічником нотаріуса, тепер також потрібно буде відпрацювати за фахом три роки, але їхній відлік почнеться лише після здобуття вищої юридичної освіти.

Джерело: Ракурс


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