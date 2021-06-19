Який штам коронавірусу найбільш заразний, розповіли у ВООЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156370-yakyy-shtam-koronavirusu-naybilsh-zaraznyy-rozpovily-u-vooz.html

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Індійський штам коронавірусу стає домінантним варіантом по всьому світі та передається з шаленою швидкістю.

Дельта-штам здатен поширюватися від людини до людини значно швидше, ніж інші варіанти коронавірусу. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Дослідження показують, що індійський штам приблизно на 60% заразніший, ніж британський варіант. Це при тому, що штам із Великої Британії був значно заразніший, ніж штам коронавірусу з Уханю.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що індійський штам почав мутувати — йдеться по новий варіант Depla plus.

Як відомо, вперше дельта-штам коронавірусу був зафіксований в Індії. Зараз, за даними ВООЗ, він циркулює в 74 країнах світу.

У НАН України зазначили, що індійський штам COVID-19 прийде в Україні восени й спричинить нову хвилю госпіталізацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дельта-штам коронавірусу, який ще називають індійським варіантом SARS-CoV-2, викликає удвічі більше госпіталізацій.