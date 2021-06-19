Нову теорію виникнення чорних дір представили вчені. Фото: korrespondent

https://racurs.ua/ua/n156369-novu-teoriu-vynyknennya-chornyh-dir-predstavyly-vcheni.html

Ракурс

Нову теорію походження чорних дір представили американські вчені. Вона ґрунтується на основній складовій Всесвіту — темній матерії.

Згідно з новою теорією, матерія при певних обставинах під дією власної гравітації стає дуже щільною і може утворити початок чорної діри. Про це повідомляє New Atlas.

Це можливо в тому випадку, якщо частинки будуть взаємодіяти одна з одною. Тоді гало стиснеться і трансформується у певну в’язку масу. Саме ця маса з часом перетворюється в чорну діру за короткий проміжок часу.

У більш ранньої теорії вчені припускали, що чорні діри утворюються в результаті формації первинного газу. Він стискався в дрібні частинки чорної діри, накопичувався мільярди років та поглинав все навколо: зірки, планети, газ, пил.

Останні відкриття показали, що ця теорія має кілька суттєвих недоліків. Чим більше чорних дір відкривають астрофізики, тим більше є доказів того, що вони існували в перші сотні мільйонів років після Великого вибуху.

Нагадаємо, гігантська буря відбувається в надмасивній чорній дірі, розташованій в галактиці біля самих витоків Всесвіту. Вже згадана вченими галактика J1243 + 0100 утворилася через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Джерело: New Atlas