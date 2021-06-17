Гігантська буря вирує у надмасивній чорній дірі

https://racurs.ua/ua/n156278-gigantska-burya-vyruie-u-nadmasyvniy-chorniy-diri.html

Ракурс

Гігантська буря відбувається в надмасивній чорній дірі, розташованій в галактиці біля самих витоків Всесвіту. Астрономи зазначають, що чорні діри та їхні галактики розвиваються разом. Вже згадана вченими галактика J1243 + 0100 утворилася через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Аналіз радіовипромінювання в галактиці продемонстрував потужні виверження речовини зі швидкістю 500 км/сек. За рік діра викидає 447 мас сонць. Маса ж самого надмасивного космічного тіла приблизно в 330 млрд разів перевищує масу Сонця, пише «Популярна механіка».

Наші спостереження підтверджують недавнє комп’ютерне моделювання, яке передбачило, що коеволюційні відносини існували навіть приблизно 13 млрд років тому, — пояснює астроном Такума Ідзумі з Національної астрономічної обсерваторії Японії (NAOJ).

За його словами, те, що відбувається в чорній дірі — справжній шторм, який вирує у найдальшій з виявлених нині чорних дір. Її відкриття — ключ до розгадки утворення галактики.

Питання в тому, коли у Всесвіті виникли галактичні вітри. Це питання пов’язане з загадкою астрономії: як галактики і надмасивні чорні діри еволюціонували, — зазначив астроном.

На думку вчених, надмасивні чорні діри неможливо вивчати окремо від галактик, оскільки вони є серцем галактичної системи — це гравітаційне ядро, навколо якого обертається все інше в галактиці.