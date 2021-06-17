Гигантская буря бушует в сверхмассивной черной дыре

https://racurs.ua/n156278-gigantskaya-burya-bushuet-v-sverhmassivnoy-chernoy-dyre.html

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Гигантская буря происходит в сверхмассивной черной дыре, расположенной в галактике у самых истоков Вселенной. Астрономы указывают, что черные дыры и их галактики развиваются вместе. Рассматриваемая учеными галактика J1243 + 0100 образовалась спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Анализ радиоизлучения в галактике показал мощные извержения вещества со скоростью 500 км/сек. В год дыра выбрасывает 447 масс солнц. Масса же самой сверхмассивного космического тела примерно в 330 млрд раз превышает массу Солнца, пишет «Популярна механика».

Наши наблюдения подтверждают недавнее компьютерное моделирование, которое предсказало, что коэволюционные отношения существовали даже примерно 13 млрд лет назад, — объясняет астроном Такума Идзуми из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ).

По его словам, происходящее в черной дыре — настоящий шторм, который бушует в самой далекой из обнаруженных на сегодняшний день черных дыр. Ее открытие — ключ к разгадке того, как образовались галактики.

Вопрос в том, когда во Вселенной возникли галактические ветры. Этот вопрос связан с загадкой астрономии: как галактики и сверхмассивные черные дыры эволюционировали, — отметил астроном.

По мнению ученых, сверхмассивные черные дыры невозможно изучать отдельно от галактик, поскольку они являются сердцем галактической системы — это гравитационное ядро, вокруг которого вращается все остальное в галактике.