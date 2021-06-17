Водитель из Запорожья установил рекорд нарушений. Фото: golosgromadu.info

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Рекорд нарушений установил водитель из Запорожья — за год на него составили 109 административных материалов.

С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-ти летнего водителя автомобиля Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП. Об этом 17 июня сообщила патрульная полиция Запорожской области в Facebook

Правоохранители напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Первое «пьяное» вождение в течение года наказывается штрафом в размере 17 тыс. грн и лишением прав управления на год. Повторное нарушение карается штрафом в 34 тыс. грн и лишением права управлять автомобилем на 3 года. Третье нарушение в течение года предусматривает штраф в размере 51 тыс. грн, а лишение права управления автомобилем — на 10 лет.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины до 1 июля запустит на дороги радары-фантомы. Профильное ведомство совместно с Мининфраструктуры уже начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.