Литва может отгородиться забором от Беларуси, фото «Газета.ру»

https://racurs.ua/n156276-priglashayte-yacenuka-litva-planiruet-postroit-zabor-na-granice-s-belarusu.html

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В Литве задумались о строительстве забора на границе с Беларусью, откуда в последнее время значительно возрос поток нелегальных мигрантов, прежде всего граждан Ирака.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает издание Delfi.

По словам чиновницы, стоимость установки такого забора может составлять 15 млн евро.

Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследования возможности установки физического забора, — отметила она.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет 678,8 км. Билотайте отметила, что из-за природного рельефа его нельзя установить вдоль всей границы.

В МВД Литвы отмечают, что в настоящее время забор установлен на 78 км границы с Беларусью, еще около 92,5 км — это водоемы, где забор установить невозможно. Поэтому построить его могут еще на участке 508 км.

В настоящее время рассматриваются различные варианты забора:

одинарный;

двойной;

с колючей проволокой;

с сигнализацией.

Также вдоль границы планируют установить видеокамеры и датчики.