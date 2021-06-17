Литва може відгородитися парканом від Білорусі, фото:

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У Литві задумалися про спорудження паркану на кордоні з Білоруссю, звідки останнім часом значно зріс потік нелегальних мігрантів, передусім громадян Іраку.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє видання Delfi.

За словами чиновниці, вартість встановлення такого паркану може становити 15 млн євро.

Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного забору, — зазначила вона.

Протяжність литовсько-білоруського кордону становить 678,8 км. Білотайте зазначила, що через природний рельєф його не можна встановити вздовж усього кордону.

У МВС Литви зазначають, що наразі паркан встановлений на 78 км кордону з Білоруссю, ще близько 92,5 км — це водойми, де паркан встановити неможливо. Тож спорудити його можуть ще на ділянці 508 км.

Наразі розглядаються різні варіанти паркану:

одинарний;

подвійний;

з колючим дротом;

з сигналізацією.

Також вздовж кордону планують встановити відеокамери та датчики.

Джерело: Delfi