Рекордну народжуваність за останні 20 років зафіксували в Німеччині. Фото: dniprograd.org

https://racurs.ua/ua/n156275-bebi-bum-pislya-karantynu-u-nimechchyni-rekordna-za-20-rokiv-narodjuvanist.html

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Новий рекорд народжуваності зафіксували в Німеччині — такого не було вже останніх 20 років.

У березні 2021 року рівень народжуваності в Німеччині досяг рекордного показника. А в червні в Німеччині народилися майже 66 тис. малюків. Востаннє кількість новонароджених перевищувала кількість у 65 тис. у березні 1998 року. Про це 17 червня повідомляє DWіз посиланням на Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

Експерти пояснюють, що на народжуваність вплинула не пандемія та карантин, а послаблення обмежень, які були запроваджені в травні 2020 року. Рік тому Німеччина почала поступово виходити із жорсткого карантину, а ріст рівня народжуваності намітився уже у лютому 2021 року. Німецькі статисти стверджують, що сам локдаун не призвів до бебі-буму.

Поки що Федеральне статистичне відомство у Вісбадені оприлюднило лише попередні цифри. Точні дані, які, за словами статистиків, можуть виявитися ще вищими, стануть доступними у липні поточного року.

Нагадаємо, близнюків у світі сьогодні народжується більше, ніж будь-коли в історії. Такого висновку дійшли учені з Оксфордського університету, проаналізувавши дані з 165 країн за період з 1980 по 2015 роки.