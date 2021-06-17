Рекордную рождаемость за последние 20 лет зафиксировали в Германии. Фото: dniprograd.org

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Ракурс

Новый рекорд рождаемости зафиксировали в Германии — такого не было уже последних 20 лет.

В марте 2021 года уровень рождаемости в Германии достиг рекордного показателя. А в июне в Германии родились почти 66 тыс. малышей. Последний раз количество новорожденных превышало количество в 65 тыс. в марте 1998 года. Об этом 17 июня сообщает DW со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Эксперты объясняют, что на рождаемость повлияла не пандемия и карантин, а ослабление ограничений, которые были введены в мае 2020 года. Год назад Германия начала постепенно выходить из жесткого карантина, а рост уровня рождаемости наметился уже в феврале 2021 года. Немецкие статисты утверждают, что сам локдаун не привел к бэби-буму.

Пока Федеральное статистическое ведомство в Висбадене обнародовало лишь предварительные цифры. Точные данные, которые, по словам статистиков, могут оказаться еще выше, станут доступными в июле текущего года.

Напомним, близнецов в мире рождается больше, чем когда-либо в истории. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, проанализировав данные из 165 стран за период с 1980 по 2015 годы.