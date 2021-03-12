Рекордная рождаемость близнецов наблюдается в мире — ученые назвали причину

В мире рождается все больше близнецов

https://racurs.ua/n151652-rekordnaya-rojdaemost-bliznecov-nabludaetsya-v-mire-uchenye-nazvali-prichinu.html

Ракурс

Близнецов в мире сегодня рождается больше, чем когда-либо в истории.

К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, проанализировав данные из 165 стран за период с 1980 по 2015 годы, сообщает NewScientist.

Оказалось, что с 80-х годов XX в. рождаемость близнецов возросла на треть.

Причем рост произошел в основном за счет разнояйцевых близнецов, развивающихся из разных яйцеклеток, которые, как правило, похожи между собой не более, чем обычные братья или сестры.

Уровень однояйцевых близнецов, развивающихся в результате расщепления одного эмбриона на две или более частей в первые несколько дней после оплодотворения, остается примерно одинаковым.

По мнению ученых, это явление вызвали несколько факторов:

рост использования методов лечения бесплодия, в ходе которых женщины принимают гормоны, стимулирующие выработку яйцеклеток, что может привести к выходу двух яйцеклеток одновременно;

рост числа поздних беременностей — у женщин с возрастом растет вероятность выхода двух яйцеклеток;

рост населения в Африке, где наблюдается повышенная рождаемость близнецов, что, вероятно, вызвано генетическими факторами;

клиники ЭКО могут переносить два, три или более эмбрионов одновременно в матку, чтобы увеличить шансы на выживание по крайней мере одного. Это может привести к беременности близнецами, тройняшками или даже большим количеством детей.

Отмечается, что роль последнего фактора может уменьшиться и привести к падению количества рождений близнецов. Дело в том, что младенцы при таких беременностях больше подвержены рискам для здоровья, поэтому в ряде стран регуляторные органы побуждают ЭКО-клиники переносить только один эмбрион в каждой попытке цикла беременности.