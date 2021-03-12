У світі народжується все більше близнюків, фото:

https://racurs.ua/ua/n151652-rekordna-narodjuvanist-blyznukiv-sposterigaietsya-u-sviti-vcheni-nazvaly-prychynu.html

Ракурс

Близнюків у світі сьогодні народжується більше, ніж будь-коли в історії.

Такого висновку дійшли учені з Оксфордського університету, проаналізувавши дані з 165 країн за період з 1980 по 2015 роки, повідомляє NewScientist.

Виявилося, що з 80-х років XX ст. Народжуваність близнюків зросла на третину.

Причому зростання відбулося переважно за рахунок різнояйцевих близнюків, які розвиваються з різних яйцеклітин і, як правило, схожі між собою не більше, ніж звичайні брати чи сестри.

Рівень однояйцевих близнюків, які розвиваються в результаті розщеплення одного ембріона на дві чи більше частин в перші кілька днів після запліднення, залишається приблизно однаковим.

На думку учених, це явище спричинили кілька факторів:

зростання використання методів лікування безпліддя, в ході яких жінки приймають гормони, які стимулюють вироблення яйцеклітин, що може призвести до виходу двох яйцеклітин одночасно;

зростання кількості пізніх вагітностей — у жінок з віком зростає ймовірність виходу двох яйцеклітин;

зростання населення в Африці, де спостерігається підвищена народжуваність двійнят, що, ймовірно, спричинене генетичними факторами;

клініки ЕКО можуть переносити два, три або більше ембріонів одночасно в матку, щоб збільшити шанси на виживання принаймні одного. Це може призвести до вагітності близнюками, трійнятами або навіть більшої кількістю дітей.

Зазначається, що роль останнього фактора може зменшитися і призвести до падіння кількості народжень близнюків. Річ у тім, що немовлята під час таких вагітностей більше піддаються ризикам для здоров’я, тож у низці країн регуляторні органи спонукають ЕКО-клініки переносити лише один ембріон у кожній спробі циклу вагітності.