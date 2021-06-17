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Ракурс
Пустыня наступает - Украина переходит в зону сверхвысоких температур

Пустыня наступает — Украина переходит в зону сверхвысоких температур

17 июн 2021, 14:50
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Пустыня наступает — Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило, что распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов — воздействию водной, ветровой эрозии и пыльных бурь.

Профильное ведомство назвало деградацию земель и опустынивание — одними из самых больших угроз для развития человечества, приводящих к изменению климата, утрате биоразнообразия и недостатку воды.

Сейчас Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, которые занимают почти 33 млн га (54% территории). Более 60% пахотных земель в стране занимает чернозем. В то же время 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, а свыше 6 млн га земель — систематически подвергаются ветровой эрозии.

Кроме этого, отпыльных бурь страдают 20 млн га украинской территории.


По данным ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур. И уже в ближайшие 30−40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий, — указали в министерстве.

Для борьбы с опустыниванием в Украине утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года. Также создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.

Источник: Ракурс


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