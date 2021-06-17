Пустеля наступає — Україна переходить в зону надвисоких температур

https://racurs.ua/ua/n156274-pustelya-nastupaie-ukrayina-perehodyt-v-zonu-nadvysokyh-temperatur.html

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Пустеля наступає - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів заявило, що розораність земель України є однією з найвищих у світі. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів — впливу водної, вітрової ерозіі та пилових бур.

Профільне відомство назвало деградацію земель та опустелювання — одними з найбільших загроз для розвитку людства, що призводять до зміни клімату, втрати біорізноманіття та нестачі води.

Нині Україна посідає дев’яте місце у світі за площею орних земель, які займають майже 33 млн га (54% території). Понад 60% орних земель в Україні вкриті чорноземами. Водночас 13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії, а понад 6 млн га земель — систематично піддаються вітровій ерозії.

Окрім цього, пилові бурі відбуваються на 20 млн га української території.

За свідченням вчених, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30−40 років країні загрожує опустелювання великих територій, — вказали у міністерстві.

Для боротьби з опустелюванням в Україні затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням до 2025 року. Також створена Координаційна рада з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням.