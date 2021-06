Женщина из Южно-Африканской республика (ЮАР) 37-летняя Гозиам Тамара Ситхол, которая утверждает, что родила сразу десятерых детей, что является новым мировым рекордом, теперь скрывается от их отца, который не верит в существование детей и требует доказательств.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил редактор местного издания Pretoria News Пит Рампади, который опубликовал видеообращение женщины, сообщает издание Timws Live.

Соответствующее сообщение Рампади появилось после того, как вероятный отец этих детей и его семья выступили с заявлением, что не видели ни Ситхол, ни младенцев с момента появления сообщений об их рождения.

Поэтому семья мужчины отказывается верить в существование этих детей — пока Ситхол не предоставит доказательства.

Ситхол это обижает. Она утверждает, что отец детей надеялся разбогатеть, пользуясь младенцами. По словам женщины, его беспокоили только пожертвования, которые начали поступать со всего мира после новости о рождении детей, а семья мужчины была несправедливой к ней.

По словам Ситхол, 7 июня в больнице в Претории в результате кесарева сечения у нее родились семь мальчиков и три девочки. При этом фотографии детей, которые могли бы подтвердить эти слова, до сих пор не опубликованы.

Теперь Ситхол заявила, что будет держать место пребывания детей в секрете.

Gosiamo #Sithole says the Tsotetsis are bitter because they wanted to use her to make money. She says they are being used by politicians. Sithole says she will not be pressured by the Tsotetsi family to disclose the whereabouts of her babies, because they never liked her anyway. pic.twitter.com/DB7xK8hl8v