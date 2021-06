Жінка з ПАР, яка народила відразу 10 дітей, переховується від їхнього батька

Жінка з Південно-Африканської республіка (ПАР) 37-річна Гозіам Тамара Сітхол, яка стверджує, що народила відразу десятьох дітей, що є новим світовим рекордом, тепер переховується від їхнього батька, котрий не вірить в існування малюків і вимагає доказів.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив редактор місцевого видання Pretoria News Піт Рампаді, який опублікував відеозвернення жінки, повідомляє видання Times Live.

Відповідне повідомлення Рампаді з’явилося після того, як ймовірний батько цих дітей та його сім’я виступили із заявою, що не бачили ані Сітхол, ані немовлят з моменту появи повідомлень про їх народження.

Тож сім’я чоловіка відмовляється вірити в існування цих дітей — доки Сітхол не надасть докази.

Сітхол це ображає. Вона стверджує, що батько дітей сподівався розбагатіти, користуючись немовлятами. За словами жінки, його турбували лише пожертвування, які почали надходити з усього світу після новини про народження дітей, а сім’я чоловіка була несправедливою до неї.

За словами Сітхол, 7 червня у лікарні в Преторії в результаті кесаревого розтину у неї народилися сім хлопчиків і три дівчинки. При цьому фотографії дітей, які могли б підтвердити ці слова, досі не опубліковані.

Тепер Сітхол заявила, що триматиме місце перебування дітей у секреті.

Джерело: Times Live

Gosiamo #Sithole says the Tsotetsis are bitter because they wanted to use her to make money. She says they are being used by politicians. Sithole says she will not be pressured by the Tsotetsi family to disclose the whereabouts of her babies, because they never liked her anyway. pic.twitter.com/DB7xK8hl8v

— Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021