Водій із Запоріжжя встановив рекорд порушень. Фото: golosgromadu.info

https://racurs.ua/ua/n156277-p-yanyy-i-bez-prav-vodiy-iz-zaporijjya-vstanovyv-rekord-porushen.html

Ракурс

Рекорд порушень встановив водій із Запоріжжя — за рік на нього склали 109 адміністративних матеріалів.

З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-тирічного водія автомобіля Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Про це 17 червня повідомила патрульна поліція Запорізької області у Facebook

Правоохоронці нагадали, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність. Перше «п'яне» водіння протягом року карається штрафом у розмірі 17 тис. грн та позбавлення права керування на рік. Повторне порушення карається штрафом в 34 тис. грн і позбавленням права керувати автомобілем на 3 роки. Третє порушення протягом року передбачає штраф у розмірі 51 тис. грн, а позбавлення права керування автомобілем — на 10 років.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України до 1 липня запустить на дороги радари-фантоми. Профільне відомство спільно з Мінінфраструктури вже розпочало проект закупівлі обладнання, яке фіксуватиме швидкість автомобілів у русі.