Отруєння в Харкові. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n156368-otruiennya-v-harkovi-kilkist-gospitalizovanyh-zrosla-do-67.html

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У Харкові знову зросла кількість госпіталізованих унаслідок харчового отруєння після відвідування мережі ресторанів.

Наразі відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

За фактом масового отруєння відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Люди отруїлися в ресторанах «Якіторія» та «Мафія» після вживання суші. Про інцидент стало відомо 17 червня. У цей день до лікарень госпіталізували 25 людей, серед яких 19 дорослих та шестеро дітей.

Нагадаємо, масове отруєння серед відвідувачів ресторанів у Харкові призвело до переповнення міської лікарні. Тож пацієнтів почали доставляти до лікарні у райцентрі.