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Ракурс
Масове отруєння в Харкові. Фото: grizzlee.com.ua

Масове отруєння в Харкові — кількість постраждалих зросла до 45

18 чер 2021, 10:25
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Масове отруєння в Харкові вклало до лікарень 45 людей, з них 17 дітей. Їм діагностували гастроентероколіт середнього ступеня важкості.

Попередньо отруєння пов’язують з уживанням суші в мережі ресторанів «Якіторія» і «Мафія». Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Там всюди моторошна антисанітарія, стверджують фахівці. І одна на два ресторани кухня, — зазначив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.


Він наголосив, що в Держпродспоживслужбі «наполегливо рекомендують» обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до медзакладів Харкова госпіталізували 19 дорослих та шістьох дітей. Постраждалі отруїлися їжею в закладі громадського харчування.

Джерело: Ракурс


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