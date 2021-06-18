Німеччина відкриє кордони для щеплених туристів

https://racurs.ua/ua/n156307-nimechchyna-vidkryvaie-kordony-dlya-scheplenyh-turystiv-z-za-mej-ievrosouzu-detali.html

Ракурс

Німеччина з 25 червня відкриє кордони для мандрівників з-поза меж Євросоюзу, які отримали щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідні щеплення мають бути зроблені вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Ще одне обмеження — останнє з двох необхідних щеплень має бути зроблене щонайменше за 14 днів до подорожі.

Крім, того в’їзд з країн, які викликають стурбованість, як і раніше заборонений.

Зазначається, що дозвіл на в’їзд до країни надаватимуть за будь-якою вагомою підставою, такою як туризм або відвідування сім’ї та друзів, за умови, якщо це не суперечитиме відповідним вимогам законодавства.

Варто додати, що з 00.00 23 червня мають бути відкриті всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні, які були закриті з боку Польщі. Про це повідомив начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк.

Для в’їзду до Польщі потрібно буде надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (англійською чи польською мовою) та зробити тест вже на території Польщі, щоб уникнути карантину. Люди, щеплені вакциною від COVID-19, допущеною для використання у Євросоюзі, — звільняються з карантину.