Германия откроет границы для привитых туристов, фото:

https://racurs.ua/n156307-germaniya-otkroet-granicy-dlya-privityh-turistov-iz-za-predelov-evrosouza-detali.html

Ракурс

Германия с 25 июня откроет границы для путешественников из-за пределов Евросоюза, получивших прививки от коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующие прививки должны быть сделаны вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.

Еще одно ограничение — последняя из двух необходимых прививок должна быть сделана не менее чем за 14 дней до путешествия.

Кроме, того въезд из стран, которые вызывают обеспокоенность, по-прежнему запрещен.

Отмечается, что разрешение на въезд в страну будут предоставлять по любому вескому основанию, такому как туризм или посещение семьи и друзей, при условии, что это не противоречит соответствующим требованиям законодательства.

Стоит добавить, что с 00.00 23 июня должны быть открыты все пункты пропуска на украинско-польской границе, которые были закрыты со стороны Польши. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

Для въезда в Польшу нужно будет предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 (на английском или польском языке) и сделать тест уже на территории Польши, чтобы избежать карантина. Люди, привитые вакциной от COVID-19, допущенной к использованию в Евросоюзе, — освобождаются от карантина.