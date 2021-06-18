Судебная реформа и пенсии "чернобыльцев" — Рада работает, фото — Слово і діло

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Заседание Верховной Рады в пятницу, 18 июня, начнется часом вопросов к правительству.

В парламент придут представители топливно-энергетического блока, чтобы отчитаться о тарифной политике Кабмина.

Сегодня планируется заслушать отчет о выполнении закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект о судебной реформе, который вызывает немало замечаний гражданского общества. Речь идет о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины". В законопроекте № 3711-д речь идет о функциях Высшего совета правосудия в формировании ВККСУ.

В повестке дня также следующие вопросы:

Планируется включить в повестку дня и рассмотреть проекты законов «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приобретения акционерным обществом» Государственный сберегательный банк Украины" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц".