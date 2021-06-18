Взрыв газопровода сотряс оккупированный Луганск, скриншот видео

https://racurs.ua/n156305-vzryv-gazoprovoda-sotryas-okkupirovannyy-lugansk-video.html

Ракурс

На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим горением газовой смеси.

В «Луганскгаз» рассказали, что в ночь на 18 июня взорвался газопровод среднего давления диаметром 42,5 см. От подачи топлива отключили 20 домов и еще 21 коммунально-бытовой объект вокруг улицы 2-я Беломорская.

Факел огня достигал 20 м, его потушили в 6.30 утра. Обошлось без жертв.

В оккупационной администрации так называемой ЛНР причину взрыва называют невыясненной.

«Ракурс» рассказывал о взрыве газопровода на Прикарпатье. Тогда на месте ЧП образовалась большая воронка.