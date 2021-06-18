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Ракурс
Взрыв газопровода сотряс оккупированный Луганск, скриншот видео

Взрыв газопровода сотряс оккупированный Луганск (ВИДЕО)

18 июн 2021, 09:40
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На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим горением газовой смеси.

В «Луганскгаз» рассказали, что в ночь на 18 июня взорвался газопровод среднего давления диаметром 42,5 см. От подачи топлива отключили 20 домов и еще 21 коммунально-бытовой объект вокруг улицы 2-я Беломорская.

Факел огня достигал 20 м, его потушили в 6.30 утра. Обошлось без жертв.


В оккупационной администрации так называемой ЛНР причину взрыва называют невыясненной.

«Ракурс» рассказывал о взрыве газопровода на Прикарпатье. Тогда на месте ЧП образовалась большая воронка.

Источник: Ракурс


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