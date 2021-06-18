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Взрыв газопровода сотряс оккупированный Луганск, скриншот видео
Взрыв газопровода сотряс оккупированный Луганск (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156305-vzryv-gazoprovoda-sotryas-okkupirovannyy-lugansk-video.htmlРакурс
На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим горением газовой смеси.
В «Луганскгаз» рассказали, что в ночь на 18 июня взорвался газопровод среднего давления диаметром 42,5 см. От подачи топлива отключили 20 домов и еще 21 коммунально-бытовой объект вокруг улицы 2-я Беломорская.
Факел огня достигал 20 м, его потушили в 6.30 утра. Обошлось без жертв.
В оккупационной администрации так называемой ЛНР причину взрыва называют невыясненной.
«Ракурс» рассказывал о взрыве газопровода на Прикарпатье. Тогда на месте ЧП образовалась большая воронка.
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