Вибух газогону струсонув окупований Луганськ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156305-vybuh-gazogonu-strusonuv-okupovanyy-lugansk-video.html

Ракурс

На газогоні в окупованому Луганську стався вибух із подальшим горінням газової суміші.

В «Луганськгазі» розповіли, що в ніч на 18 червня вибухнув газогін середнього тиску діаметром 42,5 см. Від подачі палива відімкнули 20 будинків і ще 21 комунально-побутовий об'єкт в районі вулиці 2-га Біломорська.

Факел вогню досягав 20 м, його загасили о 6.30 ранку. Обійшлося без жертв.

В окупаційній адміністрації так званої ЛНР причину вибуху називають нез’ясованою.

«Ракурс» розповідав про вибух газогону на Прикарпатті. Тоді на місці НП утворилася велика вирва.