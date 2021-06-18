Новий рекорд зі щеплень від COVID-19 зафіксовано в Україні

В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156304-novyy-rekord-zi-scheplen-vid-covid-19-zafiksovano-v-ukrayini.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 розпочалася в Україні у другій половині лютого.

За минулу добу, 17 червня, зафіксовано новий рекорд за кількістю щеплених — 81 тис. 713 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Зазначається, що за 17 червня 57 тис. 970 осіб отримали першу дозу вакцини, 23 тис. 743 людини — другу (завершили курс вакцинації).

Протягом доби працювали 618 мобільних бригад та 964 пункти щеплення.

За весь час кампанії з вакцинації населення від COVID-19 в Україні щеплено вже 1 млн 652 тис. 55 осіб. З них:

одну дозу отримали 1 млн 652 тис. 53 людини;

повністю імунізовані (отримали дві дози) — 337 тис. 345 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за межами України).

Загалом в Україні здійснено вже 1 млн 989 тис. 398 щеплень.