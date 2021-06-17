Довідки про вакцинацію зможуть видавати сімейні лікарі. Фото:

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Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу зможуть підписувати лікарі первинної ланки медичної допомоги.

Кабінет міністрів унормував видачу свідоцтв про COVID-вакцинацію, таким чином документ зможуть підписувати сімейні лікарі. Про це йдеться у постанові уряду № 611 від 16 червня, оприлюдненій на урядовому порталі.

Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, — пише урядовий портал.

Сімейний лікар повинен буде підписати свідоцтво та поставити печатку надавача медичних послуг.

За минулу добу, 16 червня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 76 тис. 538 осіб, з них 25 тис. 720 вже завершили вакцинацію. Загалом з початку кампанії з вакцинації проведено 1 млн 907 тис. 685 щеплень.

Нагадаємо, в Офісі президента обіцяли, що вже 1 липня внутрішній український COVID-сертифікат повинен запрацювати в мобільному застосунку «Дія».