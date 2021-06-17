Справки о вакцинации смогут выдавать семейные врачи

https://racurs.ua/n156268-spravki-o-vakcinacii-smogut-vydavat-semeynye-vrachi.html

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Свидетельства о вакцинации от коронавируса смогут подписывать врачи первичного звена медицинской помощи.

Кабинет министров нормировал выдачу свидетельств о COVID-вакцинации, таким образом документ смогут подписывать семейные врачи. Об этом говорится в постановлении правительства № 611 от 16 июня, обнародованном на правительственном портале.

Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, может быть подписано врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь и выбор пациентом которого подана соответствующая декларация соответствии с законодательством, на основании сведений о вакцинации, содержащиеся в электронной системе здравоохранения, — пишет правительственный портал.

Семейный врач должен будет подписать свидетельство и поставить печать поставщика медицинских услуг.

За минувшие сутки, 16 июня, в Украине прививки от коронавируса получили 76 тыс. 538 человек, из них 25 тыс. 720 уже завершили вакцинацию. Всего с начала кампании по вакцинации проведено 1 млн 907 тыс. 685 прививок.

Напомним, в Офисе президента обещали, что уже 1 июля внутренний украинский COVID-сертификат должен заработать в мобильном приложении «Действие».