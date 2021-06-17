Нові умови отримання субсидій — що змінилося, розповіли в уряді

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Нові умови отримання субсидій анонсувала міністр соціальної політики Марина Лазебна. У Мінсоцполітики обіцяють перепризначати допомогу без подання заяви, однак є винятки.

Уряд у травні сформулював, для кого автоматично перераховуються субсидії. Відтак у нас є близько 2,5 млн господарств, для яких непотрібно буде ходити і подавати нові декларації, за них це зроблять органи соцзахисту… Якщо в людей не змінилися майнові позиції і склад домогосподарств, то для них буде перепризначено субсидії, — зазначила Лазебна в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24».

За її словами, українцям, яким автоматично перепризначать субсидії, буде про це повідомлено. Якщо не буде жодних змін, то субсидія призначається з 1 травня. Проте, чиновниця додала, що існують деякі виключення, які стосуються близько 400−500 тис. домогосподарств, де необхідно буде підтвердити факт реєстрації місця проживання.

Такі люди мають принести документи або в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), а якщо вони живуть в маленьких громадах, то у відділ, де надається адміністративна підтримка. Вони мають подати заяву та декларацію — і їм також буде перепризначена субсидія, якщо вони підпадають під усі критерії осіб, які потребують підтримки держави, — додала міністр.

Міністр зауважила, що було дві форми надання субсидій. Йдеться про допомогу у грошовій формі, яка перераховувалася на рахунок людини або на рахунок постачальника послуг, де людина їх отримувала.

У 93% субсидіантів монетизована форма отримання субсидій. Ми всіх інших переводимо на цю форму, — заявила Лазебна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, з 1 травня субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок (здійснення одноразових вартісних витрат, операцій з купівлі банківських металів) на 50 тис. грн. Для оформлення субсидії на наступний період необхідно впродовж п’яти місяців подати нову заяву та декларацію. Раніше під час перехідного періоду субсидія надавалася у грошовій формі, але за двома різними механізмами. Перший — це готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії. І близько 5%, що становить 160 тис. домогосподарств, отримували її у грошовій безготівковій формі за рахунок зарахування цих коштів на рахунок в «Ощадбанку», який проводив розрахунки з комунальними підприємствами. З 1 травня всі субсидії виплачуватимуться виключно у готівковій формі.