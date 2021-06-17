Новые условия получения субсидий - что изменилось, рассказали в Кабмине

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Новые условия получения субсидий анонсировала министр социальной политики Марина Лазебная. В Минсоцполитики обещают переназначать помощь без подачи заявления, однако есть исключения.

Правительство в мае сформулировало, для кого автоматически перечисляются субсидии. Поэтому у нас есть около 2,5 млн хозяйств, для которых не нужно будет ходить и подавать новые декларации, за них это сделают органы соцзащиты… Если у людей не изменились имущественные позиции и состав домохозяйств, то для них будет переназначена субсидия, — отметила Лазебная в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

По ее словам, украинцев, которым автоматически переназначат субсидии, будет об этом сообщено. Если не будет никаких изменений, то субсидии будут назначены с 1 мая. Однако, чиновница добавила, что существуют некоторые исключения, которые затронут порядка 400−500 тыс. домохозяйств, где необходимо будет подтвердить факт регистрации места жительства.

Такие люди должны принести документы или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), а если они живут в маленьких общинах, то в отдел, где предоставляется административная поддержка. Они должны будут подать заявление и декларацию — и им также будет переназначена субсидия, если они подпадают под все критерии лиц, нуждающихся в поддержке государства, — добавила министр.

Министр отметила, что было две формы предоставления субсидий. Речь идет о помощи в денежной форме, которая перечислялась на счет человека или на счет поставщика услуг, где человек их получал.

У 93% субсидиантов — монетизированная форма получения субсидий. Мы всех других переводим на эту форму, — заявила Лазебная.

Напомним, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, с 1 мая субсидий будут лишать при наличии депозитов в банках, покупке валюты и для других покупок (осуществлении операций по покупке банковских металлов) на 50 тыс. грн. Для оформления субсидии на следующий период необходимо в течение пяти месяцев подать новое заявление и декларацию. Ранее во время переходного периода субсидия предоставлялась в денежной форме, но по двум механизмам. Первый — это наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии. И около 5%, что составляет 160 тыс. домохозяйств, получали ее в денежной безналичной форме за счет зачисления этих средств на счет в «Ощадбанке», который проводил расчеты с коммунальными предприятиями.