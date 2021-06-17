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В Украине продолжается карантин

«Зеленая» зона — нужно ли продолжать носить маски, рассказали в Минздраве

17 июн 2021, 13:45
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Карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, продолжается. Кабинет министров вчера, 16 июня, продлил срок действия карантина до 31 августа.

В то же время в Украине был установлен наименее строгий «зеленый» уровень эпидемической опасности и введены новые карантинные нормы. В Министерстве здравохранения рассказали, что означают эти изменения.

При «зеленом» уровне епидопасности все еще нужно держаться дистанции и носить маски: в общественном транспорте, в помещениях и во время массовых мероприятий, — отмечают в Минздраве.

Отмечается, что в условиях ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников разрешается работа:

  • заведений общественного питания;
  • развлекательных заведений;
  • кинотеатров;
  • других массовых мероприятий.

В то же время разрешено не соблюдать масочный режим, если все участники и организаторы имеют отрицательные результаты тестирования на коронавирус (ПЦР-тесты или экспресс тесты), сделанные за 72 часа до мероприятия, или документ, подтверждающий прохождение полного курса прививок утвержденными ВОЗ вакцинами от COVID-19.


Сейчас снимаются ограничения на заполнение кинотеатров, проведение массовых мероприятий, перевозки пассажиров в транспорте, — подчеркивают в Минздраве.

Источник: Ракурс


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