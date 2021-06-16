Почти без ограничений - как Кабмин смягчил карантин

https://racurs.ua/n156230-pochti-bez-ogranicheniy-kak-kabmin-smyagchil-karantin.html

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Карантин в Украине продлили до 31 августа 2021 года. В то же время сейчас на всей территории страны действует «зеленый» уровень эпидемической опасности. Стало известно, какие карантинные ограничения 16 июня смягчил Кабинет министров.

В общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима. Работа предприятий общественного питания, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов сфер культуры, проведение массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме этого, снятие строгих карантинных ограничений прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко.

С 16 июня вся территория Украины находится в обновленной «зеленой зоне». Это влечет за собой ряд положительных изменений для сферы культуры и гостеприимства. Теперь проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и тп) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими, — рассказал Ткаченко.

Он отметил необходимость использования участниками и организаторами мероприятий масок или респираторов.

Покупайте билеты на концерты, мастер-классы, спектакли и в кинотеатры. Отрасль нуждается в этом, — призвал украинцев глава Минкульта.

Напомним, в среду правительство продлило карантин в Украине, позволив работу заведений общественного питания, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и объектов культуры при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты. Соблюдение масочного режима является необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (не более чем за 72 ч до проведения мероприятия),

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 ч до проведения мероприятия),



документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.

При «зеленом» уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство.