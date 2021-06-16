Повторно подхватить COVID-19 можно уже через 3 месяца. Фото: РБК

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Второй раз заболеть коронавирусом можно уже даже через три месяца.

Подхватить COVID-19 можно довольно быстро даже после тяжелой формы коронавируса. В особой группе риска оказались курильщики и люди с заболеваниями легких. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные более чем 9 тыс. человек, переболевших коронавирусом в тяжелой форме. Об этом пишет University of Missouri School of Medicine.

По словам автора работы Аднана Куриша, риск повторного заражения составил 1%, однако среднее время между первым и вторым случаем инфекции составлял менее 3,5 месяца. Ученый утверждает, что до сих пор не установлена продолжительность сформированного иммунитета после выздоровления.

Также исследователи сравнили тяжесть течения болезни после первого и второго инфицирования. Оказалось, что при реинфекции риски развития пневмонии, сердечной недостаточности и острого повреждения почек были ниже. Однако случаи смертности после повторного инфицирования коронавирусом фиксировались.

При этом выше риск повторно заболеть коронавирусом у людей с астмой, курильщиков и афроамериканцев. Несмотря на то, что исследование демонстрировало низкий риск повторного заражения COVID-19, не ясно, какова вероятность реинфицирования у людей после легкого и умеренного течения коронавирусной болезни.

Напомним, ирландские ученые установили, что тромбы у пациентов с коронавирусом могут возникнуть у 39 человек из 1 млн. Оказалось, что баланс между молекулой, что приводит к свертыванию, которую называют фактором фон Виллебранда (VWF), и ее белком-регулятором ADAMTS13 серьезно нарушен у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Источник: University of Missouri School of Medicine