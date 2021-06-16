Spice Girls вернулись после 15-летнего перерыва (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156228-spice-girls-vernulis-posle-15-letnego-pereryva-video.htmlРакурс
Spice Girls, легендарная женская группа 1990-х, решила воссоединиться, чтобы выпустить новый совместный трек, который называется Feed Your Love.
Группа распалась еще в 2008 году, но за годы своего существования девушки получили бешеную популярность и выпустили три альбома. Соответствующую песню уже залили
на YouTube.
Решение воссоединиться девушки приняли в честь 25-летия группы. Несмотря на то, что отрывок их песни уже «гулял» интернетом, они все же решили дать ей новое дыхание. Известно, что в записи трека также приняла участие Виктория Бекхэм, которая уже давно ушла из мира шоу-бизнеса и сосредоточились на собственном модном бренде одежды.
Напомним, ранее мы сообщали, что Alyona Alyona продала песню Galas из своего нового одноименного альбома в формате NFT за 7,7 тыс. долларов.