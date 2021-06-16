Spice Girls. Фото: УНИАН

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Spice Girls, легендарная женская группа 1990-х, решила воссоединиться, чтобы выпустить новый совместный трек, который называется Feed Your Love.

Группа распалась еще в 2008 году, но за годы своего существования девушки получили бешеную популярность и выпустили три альбома. Соответствующую песню уже залили на YouTube.





Решение воссоединиться девушки приняли в честь 25-летия группы. Несмотря на то, что отрывок их песни уже «гулял» интернетом, они все же решили дать ей новое дыхание. Известно, что в записи трека также приняла участие Виктория Бекхэм, которая уже давно ушла из мира шоу-бизнеса и сосредоточились на собственном модном бренде одежды.

Напомним, ранее мы сообщали, что Alyona Alyona продала песню Galas из своего нового одноименного альбома в формате NFT за 7,7 тыс. долларов.