Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 17 июня прогнозируется с грозовыми дождями в южных, центральных и восточных областях.

На остальной территории обещают облачность с прояснениями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 10−17° тепла, а днем столбики термометров покажут 22−28° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 17 июня будет с переменной облачностью, но солнце будет греть. Ночью температуру воздуха прогнозируют 16−18° тепла, а воздух прогреется 26−28° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет дождливой, прогнозируют и грозы. Температура воздуха ночью прогреется до 15−17° с отметкой плюс, а днем обещают 25−27° тепла.

Погода Одессе в среду тоже будет с дождем и грозами. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, а днем обещают 22−24° тепла.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки предусматривают лишь облачность с прояснениями. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 10−12° тепла, а днем обещают 24−26° тепла.

Погода в Карпатах 17 июня будет с солнцем и легкой облачностью. Температура воздуха ночью 10−14° тепла, а днем 24−29° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 июня прогнозируется неспокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения, а утром — слабая буря.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 16 июня будет формироваться под влиянием двух погодных явлений — антициклона с северо-запада и циклона над Черным морем. Поэтому прогнозировали кратковременные дожди, местами грозы.