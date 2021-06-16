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Погода в Україні. Фото: flickr.com
Грозові дощі та магнітна буря — погода в Україні на 17 червня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n156226-grozovi-doschi-ta-magnitna-burya-pogoda-v-ukrayini-na-17-chervnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 17 червня прогнозується з грозовими дощами у південних, центральних та східних областях.
На решті території обіцяють хмарність з проясненнями. Вночі температуру повітря прогнозують 10−17° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22−28° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.
Погода у Києві 17 червня буде з мінливою хмарністю, але сонце грітиме. Вночі температуру повітря прогнозують 16−18° тепла, а повітря прогріється 26−28° вище нуля.
Погода в Харкові завтра буде дощовою, прогнозують і грози. Температура повітря вночі прогріється до 15−17° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 25−27° тепла.
Погода Одесі в середу теж буде з дощем та грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, а вдень обіцяють 22−24° тепла.
Погодні умови у Львові найближчої доби передбачають лише хмарність з проясненнями. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 10−12° тепла, а вдень обіцяють 24−26° тепла.
Погода в Карпатах 17 червня буде з сонцем та легкою хмарністю. Температура повітря вночі 10−14° тепла, а вдень 24−29° вище нуля за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 17 червня прогнозується неспокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення, а вранці — слабка буря.
Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 16 червня формуватиметься під впливом двох погодних явищ — антициклону з північного заходу та циклону над Чорним морем. Тому прогнозували короткочасні дощі, місцями грози.
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