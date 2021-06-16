Путіна в Женеві зустріли незвичайними білбордами. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n156225-yak-tak-prezydente-putina-v-jenevi-zustrily-nezvychaynymy-bilbordamy-video.html

Ракурс

Саміт Байдена і Путіна в Женеві зустріли трьома незвичайними білбордами з питаннями.

Російському лідеру нагадали про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, яке досі не розслідуване. Відповідне відео з білбордами з’явилося на YouTube.





На кадрах із відео можна побачити, що в Женеві встановили три білборди з написами «Навального отруїли „Новічком“», «І досі немає розслідування», «Як так, президенте Путін?». Це відсилання до художнього фільму «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі», який розповідає про жінку, що привернула увагу до розслідування за допомогою білбордів.

Білборди для Путіна розташовані на вулиці, де кілька днів тому графіті з Навальним намалював художник Джуліен Баро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що саміт Байдена та Путіна в Женеві розпочнеться 16 червня під пильним наглядом охорони, яка залучила бронетехніку. Також у швейцарському місті триває акція на підтримку ЛГБТ-спільноти, яка зазнає утисків у Росії.