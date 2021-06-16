Чаус розповів про банки з доларами і конфлікт з Ситником

https://racurs.ua/ua/n156224-chaus-rozpoviv-pro-banky-z-dolaramy-i-konflikt-z-sytnykom-video.html

Ракурс

Микола Чаус, колишній суддя Дніпровського районного суду Києва, який зник на початку квітня у Молдові, записав нове відео, у якому відхрестився від знаменитої банки з доларами. Також він звинуватив директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у зведенні рахунків.

Чаус опублікував відео 16 червня у Телеграм-каналі.

Він заявив, що «живий-здоровий і почуває себе добре» й сказав дружині, що усі їхні плани лишаються в силі. Чаус повідомив, що домовився з одним адвокатом про захист, а усі інші коментатори його справи «не мають до неї жодного стосунку».

Колишній служитель Феміди переконує, що нічого не знає про закопані банки з грошима, які у 2016 році правоохоронці знайшли в його городі, оскільки не володіє городами на Київщині.

Ані я, ані моя родина не має городів на території міста Києва та за його межами, — сказав Чаус.

Окрім цього, екс-суддя розповів, що у 2008 році між ним та директором НАБУ Ситником і Олександром Поліщуком, які на той час працювали в прокуратурі Київської області, стався конфлікт. Внаслідок цього конфлікту Ситника вивезли в ліс під Києвом, «наставили синців, забрали автомобіль та вимагали повернення грошей». Тому справу проти себе Чаус вважає зведенням рахунків.

Нагадаємо, після втечі з України Чаус опинився в Молдові. У 2017 році українські слідчі звернулися до Кишинева з проханням видати суддю. На початку квітня 2021 року повідомлялося, що Чауса викрали з Молдови і вивезли в Україну. Досі про його місцеперебування нічого не відомо.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви.

Колишнього суддю підозрюють в отриманні 150 тис. дол. хабара у серпні 2016 року. Отримані гроші суддя тримав у скляних банках, одну з яких встиг закопати.