Чаус рассказал о банках с долларами и конфликте с Сытником

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Ракурс

Николай Чаус, бывший судья Днепровского районного суда Киева, исчезнувший в начале апреля в Молдове, записал новое видео, в котором открестился от знаменитой банки с долларами. Также он обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в сведении счетов.

Чаус опубликовал видео 16 июня в Телеграм-канале.

Он заявил, что «жив-здоров и чувствует себя хорошо», а жене сказал, что все их планы остаются в силе. Чаус сообщил, что договорился с одним адвокатом о защите, а все остальные комментаторы его дела «не имеют к нему никакого отношения».

Бывший служитель Фемиды утверждает, что ничего не знает о банках с деньгами, которые в 2016 году правоохранители нашли в его огороде, так как не владеет городами в Киевской области.

Ни я, ни моя семья не имеет огородов на территории города Киева и за его пределами, — сказал Чаус.

Кроме этого, экс-судья рассказал, что в 2008 году между ним и директором НАБУ Сытником и Александром Полищуком, которые в то время работали в прокуратуре Киевской области, произошел конфликт. В результате конфликта Сытника вывезли в лес под Киевом, «наставили синяков, забрали автомобиль и требовали возврата денег». Поэтому дело против себя Чаус считает сведением отношений.

Напомним, после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились в Кишинев с просьбой выдать судью. В начале апреля 2021 года сообщалось, что Чауса похитили из Молдовы и вывезли в Украину. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

17 мая Чаус записал первое видеообращение и пообещал обличительные заявления.

Бывшего судью подозревают в получении 150 тыс. долл. взятки в августе 2016 года. Полученные деньги судья держал в стеклянных банках, одну из которых успел закопать.